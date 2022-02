Google Maps lõpetas Ukrainas reaalajas liiklusteabe edastamise

Liiklusteabe-funktsioonid kasutavad Androidi nutitelefonidest kogutud anonüümset asukohateavet, et näidata, millistel teedel on oodata ummikuid või millistes ärides ja asutustes on pikad järjekorrad. Ekspertide osutusel võivad need andmed anda teavet ka sõjaväelise sissetungi kulgemise kohta, vahendab The Verge.