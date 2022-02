Proovisõit | Cupra Born – miks Seatist sai Cupra?

Iga autodega pisutki kursis olev inimene teab, et Seat Leon on hispaaniapärases kastmes Volkswagen Golf, Seat Ibiza on pisut teistsugune Volkswagen Polo jne. Seetõttu pole mõistagi ime, et uus Cupra ei kujuta endast midagi muud kui pisut ümberriietatud Volkswagen ID.3, kuna unifitseerimine säästab tootmiskulusid. Proovisime järele, mida kujutab endast elektriline „hispaanlane“ ja kas ta on tõesti emafirma sõsarast parem?

Väljast peaaegu nagu ID.3

Cupra Borni ei toodeta mitte Hispaanias, vaid Saksamaal Zwizkaus koos Volkswageni ID.3-ga, mis tähendab, et neil on väga palju ühist. Loomulikult jagavad viimatimainitud autod MEB-platvormi ja isegi kerepaneele, kõrgepingeakust ja muudest komponentidest rääkimata. Pisut erinevad vaid esi- ja tagaosa ning ka sisemus, sõiduomadused ja kvaliteet.

Born on väiksem kui Škoda Enyaq või Volkswagen ID.4, selle pikkus 4322 mm, laius 1809 mm, kõrgus 1537 mm ja teljevahe 2767 mm on lähedased ID.3-le. Küll aga on auto lastud pisut madalamaks ning esiosa pisut pikemaks venitatud. Sõiduomadusi see ei mõjuta, aga visuaalselt näeb Cupra oluliselt parem välja kui Volkswagen.

Borni disain on ID.3 võrreldes hoopis teravamate joontega, selgesti on näha, et Seati disainerid on tõsiselt pingutanud. Esituled mõjuvad soliidsemalt, iluvõre on suurem ja jahutusava kärgstruktuuriga. Kui külje pealt on kaht autot omavahel lihtne segamini ajada, siis tagatuled ja neid ühendav LED-riba annavad kohe teada, et tegu on hispaanlasega, sportlikku aktsenti lisab difuusor.

Sees väga mugav, aga ühe suure puudusega

Cupra interjöör on kooskõlas viimaste trendidega. Armatuurlaua keskel paikneb veidi juhi poole pööratud 12-tolline puuteekraan, mille pilt on terav ja reageerimine kiire, ent kuna sellelt tuleb juhtida liiga palju funktsioone, meile ei meeldi. Mõned tähtsad sätted jäidki proovisõidu ajal menüü sügavustesse peitu.