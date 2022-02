Putinil on täna 4000 tuumalõhkepead – neist ühegi käikulaskmisega ähvardamine on täielik bluff

Seni puudub paraku igasugune üksmeel selles osas, millised on Putini käsule järgnenud praktilised sammud. The Guardian arvab näiteks, et pommid laaditakse pommitajatele või ette valmisolekusse seatakse mandritevahelisi ballistilisi rakette kandvad tuumaallveelaevad:

Mandritevahelisi ballistilisi rakette on raporti kohaselt 310 ja nendega kasutamiseks on valmis 800 tuumalõhkepead.

Selge on see, et Venemaa president on Venemaa relvajõudude kõrgeim ülemjuhataja ja tal on volitused suunata tuumarelvade kasutamist.