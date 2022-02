Belgia annab Ukrainale 3000 automaati, 2000 kuulipildujat ja 200 tankitõrjegranaadiheitjat

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et tal on belglaste abi üle hea meel. „On meeldiv teada, et lisaks eilsetele kokkulepetele saadab Belgia meile veel 3000 automaati ja 200 tankitõrjegranaadiheitjat. Täname eeskuju näitamise eest,” ütles ta.

Laupäeval teatas Belgia peaminister Twitteris, et annab Ukrainale 2000 kuulipildujat ja 3800 tonni kütust. Belgia võimud on teatanud, et on saanud Ukrainalt vajamineva relvastuse nimekirja ja uurivad võimalusi Ukraina palvete täitmiseks.