24. veebruaril teatas Ukraina peaminister Denõss Šmõgal, et Vene väed on hõivanud Tšernobõli tuumajaama. Veelgi murettekitavam oli 25. veebruari hommikune teade Ukraina riiklikult tuumaenergia regulatiivinspektsioonilt selle kohta, et Tšernobõli tsooni kiirgusfoon on tõusnud. Esialgu ei osatud seda selgitada, ent hiljem selgitati seda suure hulga raske sõjatehnika liikumisega läbi keelutsooni, mis tõi kaasa saastunud radioaktiivse tolmu õhku paiskamise.





Ukraina sõltub suuresti tuumaenergiast, 12 töötava reaktoriga on tegemist ühe suurima tuumaenergia tootjaga Euroopas. Kõik selle praegused reaktorid on Nõukogude-aegsed VVER ehk survevee-tüüpi reaktorid. Platškovi sõnul on Ukraina tuumajaamade töötajad oma ala professionaalid, kuid hoiatab, et sõda kujutab jaamadele endile suurt ohtu.