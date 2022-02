Soolariik Eesti? Agressorite kauba müümise lõpetamisest teatanud Barbora jätkas Valgevene soola müümist Eesti päritolu toote pähe

Tootevalikust lubati eemaldada valmis kuiv- ja kiirtoidud, kastmed, karamelli maiustused, teevalik, erinevad kuivained, kalatooted, hematogeen ning alkohoolsed ja alkoholivabad joogid. Barbora lubas edasimüügi lõpetada kõikides riikides, kus ettevõte tegutseb ehk Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas.

„Eemaldatavate toodete nimistut koostatakse ning alates 25. veebruarist on nende riikide tootevalik Barbora sortimendist eemaldatud," teatas Barbora tegevjuht Kirke Pentikäinen päev varem.

Eile ehk 25. veebruari õhtul kell 20 Barbora veebilehele sisenedes selgus aga, et tuntud soolamark Extra Zolotoi Zubr, mille Valgevene päritolu kinnitab ka pakend, on jätkuvalt müügis ning ootamatult on selle valmistajariigiks Valgevene asemel hoopis Eesti: