Anonymous kuulutas värskes videopöödumises Putini režiimile sõja, ekspertide hinnangul saab see olema laastav

Anonymous on kõige nähtavam rühmitus, kes lubas Ukraina nimel Venemaa vastu küberrünnakut korraldada. Tänagi postitas rühmitus maailmale videopöördumise, milles kuulutas Vladimir Putunile ja tema režiimile sõja ning nõudis, et mees kohe ameti maha paneks:

Kuid teadaolevalt väldivad mõned märksa mõjukamad häkkerirühmad tähelepanu nii palju kui võimalik. Hiina turvafirma selle nädala alguses avaldatud uuringud näitavad, et USA-ga seotud organisatsioon, mida nimetatakse Equation Groupiks, on tegelikult maailma juhtiv küberründerühm, mille ründevõime koos nullpäeva haavatavustega on peatamatu, kirjutab VentureBeat.

Samal ajal arvatakse, et Ukrainas endas Venemaa vastaseid korraldavasse häkkerite rühmitusse kuulub juba 500 liiget.

„Väljaspool Ukrainat töötab Venemaa vastu tõenäoliselt 100 korda rohkem häkkereid," ütles USA küberväejuhatuse operatsioonide planeerimise meeskonna endine juht Christian Sorensen VentureBeatile.

Seega, kuigi Vene lunavarajõuk Conti, Valgevenes asuv UNC1151 nime all tuntud rühmitus ja mitmed teised häkkerirühmitused võivad ka aidata Venemaad agressioonil Ukraina vastu, osutuvad Ukraina poolel olevad küberjõud tõenäoliselt ülekaalukamaks, ütles Sorensen.

Ekspertide hinnangul on siiski raske ennustada, kuidas asjad täpselt arenevad, kuna tegemist on siiski „kaardistamata" territooriumiga.

"See on enneolematu," ütles Darktrace'i strateegiliste kohustuste ja ohtude asepresident Marcus Fowler. "Me ei ole näinud sellise ulatusega konflikti, kus mõlemal poolel oleks nii keerulisi ründavaid kübervõimeid."

„Näeme viimaste päevade sündmustega seoses "väga selgeid märke eskaleeruvatest küberpingetest," ütles küberjulgeolekufirma ContraForce asutaja ja tegevjuht Stan Golubchik. "Me näeme, et „küber" on täielikult esile kerkinud sõja viienda valdkonnana."