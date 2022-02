SANKTSIOONIDE TÕEHETK | Ukraina konkreetne taotlus USAle: lõpetada iPhone’ide müük Venemaal ja sulgeda App Stroe

Kuigi USA ja Euroopa Liit ja mitmed teised riigid on teatanud Venemaa vastastest sanktsioonidest, ei tundu need seni mõjutavat Apple'i riist- ja tarkvara müüki ega kättesaadavust riigis. Sanktsioonid peaksid tähendama, et USA tootjatel ei ole lubatud teatud kaupu Venemaale eksportida - kuid Apple'it ei paista vähemalt see sanktsioonide pakett seni mõjutavat.