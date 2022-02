Challenger 2 on kindlasti üks maailma vägevatest - ta on juba üks suuremaid tanke ning tulistab ka kaugemale kui mõni teine. Isegi 5 kilomeeterit ja saab pihta ka. Eestis Tapa militaarlinnakus on NATO liitlaste tankidena Challanger 2-tesid paarkümmend tükki ning nüüd sel nädalal saabus neid kümmekond juurde.