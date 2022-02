Bekiši sõnul on lääneriikide reaktsioon jäänud sedavõrd hambutuks, et vaid kasvatab Vladimir Putini ja Venemaa juhtide kiusatust veelgi kaugemale minna.

Venemaa relvajõudude eesmärgiks on Ukraina oma pealetungiga kaheks lõigata. Kuidas Teile tundub, kas see õnnestub?

See võib neil õnnestuda. Sellel on mitu põhjust. Esiteks, Venemaa on selleks sõjaliseks operatsiooniks pikalt ja korralikult valmistunud. Sel ajal, kui Putin mullu detsembris lääneriikidelt garantiisid nõudis, hakati juba praeguse operatsiooni läbiviimiseks valmistuma. Täna ei tuleta enam keegi meelde seda, mida Venemaa toona nõudis, ja selle asemel argumenteerib Venemaa operatsiooni minu hinnangul ääretult kummaliste põhjendustega, mh Ukraina demilitariseerimisega ja nn rahvavabariikide administratiivsete piiride kaitsega.