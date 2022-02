SUUR LUGU | Eesti kaitseväe au ja uhkus suurtükk K9 KÕU võib tulistada isegi 50 km kaugusele

Raud kaitseb – meeskond jääb ellu

Major Rauno Viitmann toob ühe esimese asjana välja, et selle relva juures on parim hukukindlus: mehed ei saa kuulide ja kildudega pihta, vaid on soomusega kaitstud. Tavaliste järelveetavate kahurite puhul oleks oht kordades suurem.

"Masina teeb heaks see, et võrreldes varasemate kaugtule- ja suurtükisüsteemidega on selle tuleulatus on suurem ja reageerimiskiirus tuleülesannetele kordades kiirem. Selle relvaga oleme võimelised laskma 360 kraadi - ja kohe!" lubab Viitmann.

Vabariigi aastapäeva paraadiks korda seatud KÕUde nurkadel on valge värviga maalitud naisenimi. Ühele Lili, teisele Carmen. Kelle järgi on masinatele nimed pandud? See pole üldsegi riigisaladus. Vaata videost!

Ajateenijad saavad masina käsitlemisega hakkama

Kui masina tootjamaal Lõuna-Koreas on K9 meeskonna ülem tegevväelane ja ülejäänud on ajateenijad, siis Eestis saavad ajateenijad kõiki rolle täita. Lähtutakse Soome mudelist.

"Soomlased ostsid selle relvasüsteemi enne meid ja nende otsus oli see, et kõik meeskonnaliikmed on ajateenijad. Võtsime soomlastest eeskuju, käisime külas, tutvusime nende õppekavadega ja viisime end kurssi ka "agade" ja "kuidega"," räägib Viitmann.

Viitmann ei pelga, et ajateenijad kallist masinat lõhuks. "Üks väga tugev argument, miks selle relvasüsteemi peale mõeldi ja osteti, on see, et ajateenija saab sellega hakkama, seda nii Lõuna-Korea kui ka Soome näitel. Ja need on ennast õigustanud! Kuigi ajateenijate kohta tehakse nalja, et nad lõhuvad kõik ära, siis seda pole nad siiamaani teinud. Järelikult ongi süsteem hea!"

Niisama inimeste või moona vedamiseks seda sõjamasinat kasutada ei saa. "Iga vaba ruutsentimeeter, mis seal on, on mõeldud laskemoona jaoks. Suurtükiväelased ja jalaväelased teavad, et laskemoona ei ole kunagi palju. Seda on alati vähe. Ehk siis iga ruutsentimeeter on arvel!"