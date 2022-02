Julia Latõnina: Putini eesmärk on Ukrainas tungida nii kaugele kui tal lastakse

24. veebruari varahommikul ründas Vene armee Ukrainat. See juhtus vahetult pärast seda, kui Vladimir Putin teatas, et otsustas pärast Donetski ja Luganski „rahvavabariikide" palvet alustada Donbassis sõjalist operatsiooni. President Putin ärgitas Ukraina sõjaväelasi relvad maha panema ja koju minema. Sõja eelõhtul palusid „rahvavabariigid" Vladimir Putinil väed Donbassi. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas sõjaseisukorra kehtestamisest kogu riigis ning lääneriigid on Putini tegevuse hukka mõistnud. Mis saab edasi?

Kas Venemaa sissetung Ukrainasse oli Teie jaoks ootuspärane?

Veel nädal tagasi arvasin ma, et Putin blufib ja sõda ei tule. Aga eelmisel reedel minu arvamus selles osas muutus, ja ma ootasin kõige halvemat ning olen selle ootuses elanud. Eile mulle juba öeldi, et sissetung toimub ja nii läkski.