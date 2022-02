Arstid on nõutud: mees lamas ja vaatas telekat, tundis valu kaelas ja jäi halvatuks

Eeldades, et tal oli närv lihaste vahele pigistatud, otsustas ta vanni minna lootuses, et see leevendab tema vaevusi, kuid 20 minuti pärast ei suutnud ta liigutada ühtegi kehaosa peale pea.

Appi tulid mehe vanemad: tõmbasid ta vannitoast välja ja kutsusid kiirabi. „Mul oli aimdus, et kõik on palju tõsisem, kui arvasin, kuigi kiirabi saabudes olin veel teadvusel ja hingasin. Kui mulle tehti MRT, selgus, et olin täielikult halvatud,” rääkis Roberts.

Arstid selgitasid patsiendile, et tal on seljaaju pöördumatu kahjustus. Mehel säilis pea ja kerge käte liikuvus. Kuna patsient ei saa enda eest hoolitseda, on ta endiselt haiglas õdede ja arstide järelevalve all. „Miski ei saa teid ette valmistada uudiseks, et te ei saa enam kunagi kõndida, kuid see, mida mulle selle kohta öeldi ja et ma ei saa enam kunagi oma käsi kasutada, mõjus laastavalt,” sõnas Roberts. Tema ega arstid ei tea siiani, mis haiguse põhjustas. Waleslane on väga mures selle pärast, et ta muutus ootamatult perekonnale koormaks, mistõttu kujunes tal depressioon. Ta tänab kõiki, kes tema eest jätkuvalt hoolitsevad.