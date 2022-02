„Hiina Google” käivitas robottaksoteenuse kõigis Hiina suurlinnades

Teenus on esialgu saadaval spetsiaalse Baidu Apollo Go rakenduse kaudu, mida on kellaaegadel 9.00-17.00 kättesaadavad 50 jaamast, mis katavad Hiina kuuenda linna Shenzheni kõige tihedama liiklusega transpordiartereid.

Kokku kavatseb Baidu 2025. aastaks teenusega katta 65 linna ja 2030. aastaks juba umbes sada linna. Monopolist pole sel juhul vaja rääkida, kuna Baidul on mitu tõsist konkurenti - eelkõige Auto X, mis pakub sõitu isejuhtivate autodega.

USAs pakuvad selliseid teenuseid Waymo One ja GM Cruise. Teenuse mahu poolest on Baidu neist aga kaugel ees. Kogu küsimus on selles, kas Hiina tehnoloogiahiid suudab säilitada enda jaoks liidripositsiooni uuel turul.

Baidu on ettevõte, mis pakub veebiteenuseid, millest peamine on samanimeline otsingumootor - Hiina otsingumootorite seas kõige populaarsem. See on globaalsel otsingumootorite turul neljandal kohal 1,06% osakaaluga. Baidu asutaja Robin Li on üks Hiina rikkamaid inimesi.