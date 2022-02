Kuus petuskeemi kuidas petturitest hambaarstid kliente „lüpsavad”

Forte uuris Tallinna hambaarstidelt, kuidas käib klientide „lüpsmine" ebaausate kollleegide poolt. Kuna hambaarstidel pole kombeks oma kolleegide tööd klientide ees arvustada või kritiseerida, siis palusid nad anonüümsust. Paljude erinevate skeemide hulgas, mida hambaravipetturid kasutavad, on kõige levinumad pettuse tüübid järgmised.

Skeem nr. 1: arst ravib olematuid haigusi



Ilmselt kõige sagedasem ja lihtsam moodus kliendi tüssamiseks. Kaariese pähe võidakse esitada tavalist pigmendilaiku, mis ei vaja üldse ravi. Parodontiidi puhul, mis nõuab kallist, pikka ja keerukat ravi, võivad nad pakkuda hambakivi, mida saab eemaldada ühe ultrahelipuhastuse seansiga hügienisti juures. Sageli kasutavad arstid sellistel juhtudel patsientide hirmutamist, sest paanikaseisundis on neid lihtsam tüssata.

HAMBAKIVI

Kuidas ennetada? Paluge arstil näidata kahjustatud hammast vähemalt stomatoloogipeeglist. Kuid parem on, kui kliinikus on suusisene videokaamera, mis annab kuni 56-kordse suurenduse. Sel juhul näete hõlpsasti oma kaariese väikseimaid detaile või vana plommi äravajumist. Kui arst ei ole nõus täiendavate uuringutega, hakkab hirmutama ja nõuab viivitamatut ravi, on parem minna teise hambaarsti konsultatsioonile.

Skeem nr 2: hambaarst paneb kerge diagnoosi asemel tõsisema diagnoosi



Näiteks võib arst diagnoosida kaariese asemel pulpiiti või parodontiidi.

PARODONTIIT

Kuidas ennetada? Ainus väljapääs on parandada oma teadmisi hambaravist: lugege vähemalt kõige sagedamini esinevate hambahaiguste sümptomitest. Näiteks äge, kuid lühiajaline valu peale magusa söömist või sama reaktsioon külmale õhule on märk tõsisest kaariesest. Alati ei ole sel juhul vaja närvi eemaldada. Aga kui hammas valutab väga tugevasti, ei lase magada, hamba peale vajutada on valus ning reaktsioon magusale ja külmale kestab väga kaua, siis on suure tõenäosusega tegemist pulpiidiga ja närv tuleb eemaldada.

Skeem nr 3: arst vahetab põhjuseta vanu plomme või eemaldab hamba ilma näidustuseta implanteerimiseks