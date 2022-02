Selgus majas: nii palju hakkab maksma äsja Eestisse jõudnud uus Toyota RAV4

Sõitjateruumis on istmetele välja töötatud uus viimistlus, milles kontrastsete oranžide õmblustega must kunstnahk on kombineeritud sügavalt tepitud seljatoe- ja padjaosadega. Samuti on paigaldatud lävepakuliistud. Salongis on uus LED-valgustus, kaasreisija istmel on nüüd ka elektriline reguleerimine, valgustatud on akna juhtlülitid ning olemas on USB-C pordid.