SUUR LUGU | See siin pole tank! Miks on CV9035-d Eesti parimad sõjamasinad?

Jalaväe lahingumasina funktsioonid tulenevad sellest, mida see võitluses teeb. Algselt loodi need ühisoperatsioonideks tankidega, võimaldades jalaväelasi soomukite sees kaitsva soomuse all lahinguväljale transportida. Samas sai nendega tulistada vaenlase tugevamaid laskepesi ja maha suruda vastase jalaväe tuld. Ehkki masina soomus on oluliselt kergem kui tankil, viiakse kaitsva soomuse all jalaväelased läbi alade, mis on vastase suurtükiväe tuleulatuses.

Eelmise aasta lõpus teatas ka Norra relvatootja Kongsberg Defense Aerospace lepingu sõlmimisest Eestiga distantsjuhtimisega relvasüsteemi Protector tarnimiseks. Sellised moodulid paigaldatakse Eestis 12 CV90 kerele ning koosnevad kuulipildujast ja tankitõrjekompleksist Javelin.





Kõige mugavam töökoht

Tapal on nädal enne aastapäeva pidulikku paraadi masinad kõik korda seatud, isegi roomikud läigivad. Piilume esmalt sisse masina tagumisse ruumi, kus saavad jalaväelased sõita. See ruum on mõeldud kuni seitsmele võitlejale ning lisaks toolidele, mille külge saab end kinnitada on siin ka veekeetja-toiduvalmistaja - kandiline kastike, kuhu saab õppuste või lahingtegevuse ajaks söögi sooja panna ning pärast nälga kustutada.

Demonstratsiooni seisvas masinas veekeetjale aga ei tehta, nii et lähme uurima masina esiosa, kus on ka meeskonnaliikmete töökohad.

Tapal koolitab ajateenijaid CV90et kasutamist koolitav veebel Madis Kirsipuu, ta on tegelenud kaitseväes nende sõjamasinatega juba aastast 2016, mil need Eestisse saabusid. Tema arvates on tegu ideaalsete masinatega.

"Minu arvates see masin sobib ideaalselt Eesti keskkonda, meie ilmastikku ning maastikku. Masin on toodetud rootlaste poolt, mis on põhjamaine riik ja meie tunneme end ka põhjamaise riigina. See masin on ennast tõestanud poolkinnisel ja kinnisel maastikul. Vahet pole mis ilmaga, see masin ei jää kuskil hätta," rääkis Kirsipuu.

Näiteks äsjases talvelaagris ei jäänud CV90 ka poolemeetriste lumehangedega hätta, vaid tuhises vabalt mööda põlde ja maastikku.

Veebel Madis Kirsipuu sõnul on Eesti väljaõppe eripära see, et kõik mehed saavad ühtse väljaõppe, ehk nii komandör sihtur kui ka juht oskavad teineteist täiendada ja teineteise tööd üle võtta. Minimaalselt on vaja lahingmasina opereerimiseks vaja kolme inimest ja üldiselt on ajateenijatel juba selge, kelleks nad õppida tahavad.