Minister Suti kohal lasub süüdistus: kas tõesti mätsitakse kinni riigiettevõte 50-miljoniline valearvestus

Corle oli üks ettevõtetest, mis osales 2018. aastal majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi välja kuulutatud konkursil. Selle kord ja eesmärk olid väga selged: riigilt saab 20 miljonit eurot toetust firma, kes ehitab 2023. aasta oktoobriks välja kõige enam internetiühendusi hajaasustusega maapiirkondes ehk nö valgetel aladel

Corle julges väga suurt riski võttes pakkuda 25 000 aadressi ning arvestas, et peab ise 5 miljonit eurot juurde investeerima. Võitis riigiettevõte Elektrilevi, mille vastav üksus kannab nüüd nime Enefit Connect, pakkudes lausa 40 000 aadressi ühendamist operaatorineutraalse valguskaablivõrguga, mida plaanis rajada peamisel oma elektripostide otsa.

„See oli väga selgelt kalkuleeritud risk iga pakkuja poolt: kui palju ta suudab selle raha eest aadresse ära ühendada ja kui palju ta peab ise juurde investeerima," räägib Priit Uuemaa.

Milline reaalsus täna - kolm aastat hiljem? Enefit on riigilt kätte saanud 10 miljonit eurot, ent lubatud 40 000 aadressist on välja ehitatud 15 644, võrguga liitunuid on aga vaid 8500. Seega on seisud kauged plaanitust ja Enefit peaks nägema tohutut vaeva, et lubatu tähtajaks ellu viia.