Toyota arendab 5-liitrist V8 vesinikpõlemismootorit

Toyota ning nende tihe koostööpartner mootorite vallas, Yamaha, tegelevad nüüd Lexus RC-F-ilt tuttava viieliitrise V8 kohandamisega vesiniku põletamiseks. Kusjuures – Yamaha on koos Kawasakiga vesinikpõlemismootorite arendusega juba viis aastat tegelenud!

Lexuse päritolu mootoril on välja vahetatud kõik, mis vesinikul töötamiseks vajalik – alates kütusepumbast ja pihustitest kuni plokikaante ja väljalaskekollektorini välja. Just viimane väärib erilist tähelepanu – 8-1 disainiga kollektor paikneb mootori peal ning on omaette kunstiteos, mis kõlab Yamaha inseneride sõnul väga kõrgelt ja isikupäraselt.

Vesinikul töötades pakub V8 455 hj/340 kW ja 540 Nm, mis on pisut vähem kui bensiini põletav versioon. Samas ütlevad insenerid, et vesinikul töötades on mootor palju lineaarsem ja kasutajasõbralikum ning ei vaja erinevate elektrooniliste lapsehoidjate liigset sekkumist.

Toyota pole üleilmse elektriautostumisega liigselt kaasa rutanud – firma president Akio Toyoda sõnas eelmise aasta lõpus, et meie vaenlane on süsinik, mitte sisepõlemismootor. Mitmed autotööstuse juhtfiguurid (näiteks BMW tegevjuht Oliver Zipse ja Stellantise juht Carlos Tavares) on nõus, et süsinikuheitmete vähendamiseks on palju lihtsamaid, efektiivsemaid ja odavamaid viise kui tormakas elektriautodele üleminek.

Kuigi ka Toyota plaanib hulka uusi elektriautosid, on tegu ühega vähestest tootjatest, kes ka vesinikule kõrged panused paneb. Üks on kindel – entusiastiautode tulevikule tähendab see vaid head.