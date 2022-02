Tarbijakaitse: meil pole tõendeid, et Bioblock ei kaitse inimesi koroonaviiruse eest

Antikehadega varustatud lehmapiima põhise ninasprei tootja väidab toote infolehtedel järgmist: "Uute ja efektiivsemate antikehadega BioBlock on tõhus nii algsete tüvede, jätkuvalt haigla koormust tekitava deltatüve kui ka praegu domineeriva omikroni viirustüve suhtes."

Lisaks väljastas tootja Chemi-Pharm pressiteate, milles väitis: „Kasutatav antikehade segu on põhjalikult testitud ja nende funktsionaalsus tõendatud."

Seega antakse inimestele kindlustunne, et seda lahust endale ninna piserdades ollakse tõhusalt kaitstud kõigi koroonaviiruse tüvede eest – just seda see funktsionaalsuse tõendatus peaks tähendama.

Samas tunnistas Chemi-Pharmi kaasomanik ja juhataja Ruth Oltjer hiljuti Fortele, et on otsustanud seni töös olnud kliinilise uuringu ennetähtaegselt lõpetada. Seega on toote tegelik toime inimeste peal tõendamata.

Sestap asus Forte uurima riigiameteilt, kas tootja ikka saab rahvale avalikult rääkida ühelt poolt põhjalikust testitusest ja tõendatud funktsionaalsusest ning teiselt poolt tunnistada, et neid kumbagi tegelikult pole.

Esmalt pöördusime ravimiameti poole.

Forte küsimus: kas Eestis võib vabalt ja ilma igasuguste in vivo inimeste peal läbi viidavate katseteta müüa tooteid, mille puhul tootja väidab neil olevat ravimile omaseid tunnuseid ja mõju inimorganismile?

Vastab ravimiameti pressiesindaja Merilyn Säde: "Eestis ei ole BioBlock ninasprei klassifitseeritud ravimiks ega meditsiiniseadmeks. Seega ei ole lubatud tootele omistada ravimile omaseid väiteid ega näidustusi. Toote reklaami osas teeb järelevalvet tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA)."

Seega on ravimiameti hinnangul kõik väga hästi. Võtsime nõu kuulda ja pöörduma TTJA poole.

Forte küsimus: Kas TTJA hinnangul vastab tõele tooteinfos toodud lause: "Uute ja efektiivsemate antikehadega BioBlock on tõhus nii algsete tüvede, jätkuvalt haigla koormust tekitava deltatüve kui ka praegu domineeriva omikroni viirustüve suhtes."