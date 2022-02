KUULA SAADET | TalTechi õppekava toidab nii intellektuaalselt kui ka sõna otseses mõttes

„Hetkel on mul käsil projekt, kus uurin teatud tüüpi valke, mis takistavad jää kristalliseerumist. Minu huvi on vaadata, kuidas neid valke saaks kasutada külmutatud toiduainete kvaliteedi tõstmiseks,” kirjeldab ka ise tehnikaülikoolis õppinud Katrin Laos oma spetsialiseerumist.

Eestlaste toidulaua kohta ütles Laos, et viimase paarikümne aasta jooksul on meie toidud muutunud tervislikumaks. „Pidevalt tehakse uuringuid, kuidas mingid lisandid meie tervist mõjutavad. Praeguseks on leitud, et kiudained mõjutavad meie mikrobioomi, mis omakorda mõjutab seda, kui terved me oleme, ja seetõttu lisatakse toitainetesse rohkem kiudaineid. Ka inimesed ise muutuvad teadlikumaks ja nõuavad toidutootjatelt järjest tervislikumaid tooteid.”