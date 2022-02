Marsilt leiti süsinikuisotoop, mis viitab võimalikule elule planeedil

Väärib märkimist, et leid lisas täiendavat intriigi küsimusele mis tahes eluvormi olemasolust Punasel planeedil. Ühest küljest sisaldavad saadud Marsi kivimiproovid jälgi täpselt seda tüüpi süsinikust, mis kaasnevad Maal erinevate bioloogiliste protsessidega. Kuid teadlaste sõnul ei tohiks selliste järeldustega kiirustada.

Uuringu ühe põhilise autori Christopher House’i sõnul Pennsylvania ülikoolist räägib seda tüüpi süsiniku olemasolu Maal bioloogilistest protsessidest, kuid Marsil võivad sarnased tingimused viidata millelegi täiesti erinevale. Analoogiate leidmine või saadud tulemuste muude põhjuste leidmine on uurimisrühma üks esmaseid ülesandeid.

Juba mitu aastat on tänu kulguri tööle olnud võimalik saada kivimiproove, mis võimaldavad avada Punase planeedi eripärasid. Samal ajal ei analüüsi Curiosity mitte ainult keemilist koostist, vaid suudab tuvastada ka sama keemilise elemendi erinevate aatomite suhte, millest kivim erinevates kivimiproovides koosneb. Uuring näitas, et Marsi kivimites on rohkem süsinik-12, mitte süsinik-13, mis võib viidata planeedil toimuvatele bioloogilistele protsessidele. Seda, kas süsinikutsükkel Marsil ühtib Maal, kus elusorganismid kasutavad süsinik-12 metaboolseks toiduprotsessiks ja taimed fotosünteesi läbiviimiseks, jääb teadlaste meeskonna poolt kindlaks tegema.

Teadlaste sõnul võib selliste tulemuste üheks seletuseks olla see, et vanadel aegadel asustasid Punasel Planeedil bakterid, mis moodustavad atmosfääris metaanikihi ning ultraviolett muutis metaani juba keerulisemateks molekulideks, mis kivimites säilisid. Teine võimalus on ultraviolettkiirguse interaktsiooni protsess süsihappegaasiga, mille tulemusena tekkisid eluvormide arengut soodustava süsinikusisaldusega molekulid. Võibolla on süsiniku jäljed hoopis mõnest sündmusest, mis võis toimuda mitusada miljonit aastat tagasi ja mis viis kivimite rikastamiseni süsiniku molekulidega.

NASA Goddardi kosmoselennukeskuse spetsialisti Paul Mahaffy sõnul on Punasel Planeedil juba mitu aastat leitud väga ainulaadseid asju, mis avavad planeedi uusi tahke ja tõestavad, et sellel on toimunud või toimuvad täiesti erakordsed protsessid. Kindlamate tõendite saamiseks kunagiste eluvormide olemasolu kohta Marsil on vaja värskeid andmeid, mida kulgur saadab ka edaspidi. Võimaluse korral plaanivad teadlased analüüsida metaani emissioone, lootes leida neis teatud süsiniku molekule, mis lubab Punasel planeedi elu küsimustes teadlastel edasi liikuda.