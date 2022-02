DIGISAADE | Miks SMITi juht järsku tagasi astus?

Google'i otsingutulemused on üle külvatud sponsoreeritud linkidega toodetele ja teenustele. Reaalsed otsingutulemused viivad kavala "optimiseerimisega" loodud lehtedeni, mis on tehtud Google'i veenmiseks, aga päris inimest ei aita. Veebilehed on täis aknakesi küpsise-teatiste, uudiskirjade, videote ja vestlusrobotitega. Sisukas tekst on peidetud pikkade tühjade lehtede taha. Sageli eestikeelseid termineid otsides on lihtne jõuda hoopis labaselt tõlkemootoriga tõlgitud tekstini, mis on seosetu. Kõik see paneb mõtlema, et võib-olla on jutud uue "web3" tulekust põhjendatud.