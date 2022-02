2022. aasta lõpust hakkab Jeep Eestis müüma vaid hübriide, tulekul uued mudelid

Tootja teatel viis selle otsuseni laetavate neljaveoliste hübriidide edu maailmaturgudel ning see on järjekordne samm täielikul üleminekul elektriautodele Euroopas.

Autode sisemuse muudab eriliseks see, et istmete kangas on tehtud materjalist, mis on valmistatud Vahemere kalurite poolt püütud plasti töötlemisel.