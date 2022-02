Teadlastel õnnestus esimest korda luua universaalsed doonorkopsud

Sarnast olukorda täheldatakse ka elundite siirdamisel, kuna antigeenid esinevad veresoonte pinnal. Kui 0 veregrupiga inimesele siirdatakse doonorelund, näiteks A veregrupilt, tekib äratõukereaktsioon. Samas 0 grupi doonoriorganid ka ülejäänud kolme veregrupiga inimestele. Seetõttu peavad 0 verega patsiendid sobivat doonorielundit ootama kordades kauem kui A, B või AB grupi verega patsiendid, mis põhjustab kõrget suremust. Võimalus muuta kõigi doonororganite veregrupp 0ks muudab need universaalseks ehk sobilikuks kõigile abivajajatele, sõltumata veregrupist, ning eemaldab selle barjääri täielikult, märgivad teadlased. Nad viisid läbi eduka laboratoorse eksperimendi, mis kinnitas, et see on põhimõtteliselt võimalik.