Ühe võimaliku põhjusena on maailmameedias välja toodud, et teste andes oleksid venelased saanud enda valdusesse Macroni ja Scholzi DNA ja tohutult teadmisi, mida nende vastu ära kasutada.

Tartu Ülikooli funktsionaalse genoomika teadur Erik Abner selgitas Fortele, et geneetilise info põhjal on tõepoolest võimalik muu hulgas välja uurida, kas inimesel on soodumus mõnele neurodegeneratiivne haigusele, näiteks Huntingtoni või Alzheimeri tõvele, ning seda infot siis segaduse külvamiseks levitada ning ära kasutada.