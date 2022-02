Tallinna südalinn kleebiti taas täis hasartmängureklaame – tarbijakaitse hinnangul ei ole tegemist hasartmängureklaamiga

Narva maanteel on kõik prügikastid üle tõmmatud plakatitega, mille sisuks ennustusvõistluste korraldaja Unibet logo ja samanimelise hasartmängude korraldamise koha nimi koos selle asukohaga kaardil - seega on tegemist ülekutsega tegeleda hasartmängudega ja teha seda ühes kindlas kohas. Asjaolu, et viidatud baaris korraldatakse pidevalt hasartmänge, kinnitas koha ühismeedialeht, mis kutsus selgi nädalal osalema mitmel seal toimuvale ennustusvõistlusele.

Reklaamiseaduse §29 kohaselt on aga hasartmängu alaliigi toto ehk spordiennustuse välireklaam keelatud (välja arvatud juhul, kui see on avaldatud koos sponsorteatega). Kusjuures, seaduses on eraldi rõhutatud, et hasartmängu reklaam ei tohi sisaldada üleskutset osaleda hasartmängus või külastada mängukohta.

Lisaks peab hasartmängureklaam sisaldama hoiatust, mida kõnealused reklaamid samuti ei sisalda.