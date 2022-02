Mis toimub Putiniga? „Ta nõuab isegi oma lennuki pilootidelt iga päev fekaaliproovi.”

Tohutu valge laud, mille taga Venemaa president Vladimir Putin pidas läbirääkimisi esmalt Prantsusmaa liidri Emmanuel Macroniga ja seejärel Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholziga ning võttis vastu Sergei Lavrovi, Sergei Šoigut jt. kohalikke võtmefiguure on muutunud veebis naljade ja meemide allikaks.





















Nagu selgub valmistati laud 25 aastat tagasi. Itaalia väljaande Corriere andmeil oli sellise tähelepanuväärse mööblieseme autor itaallane Renato Polona Cantust, kes juhib ettevõtet Oak. Laua enda kohta ütles itaallasest meister, et selle pikkus on kuus meetrit ja laius kaks ja pool. See on valmistatud puidust ning kaetud valge laki ja lehtkullaga. Samuti on sellele valmistatud käsitsi dekoratiivsed elemendid. Polona, kes on teinud Kremli tellimusel palju mööblit, on teatanud, et sarnase töö eest tahab ta vähemalt 100 000 eurot.

Laud on lõkkele löönud spekulatsioonid Venemaa presidendi tervise ümber. Forte uuris Iisraeli politoloogilt, Idapartnerluse instituudi presidendilt Avraam Šmulevitšilt, mida võib sellest välja lugeda.