Šeikidele ja tippjuhtidele e-Estoniat tutvustanud Anett Numa leidis enesekindluse tänu Erasmusele

Anett Numa tõdes, et just Sloveenias veedetud aeg ja keerulises olukorras nina vee peal hoidmine andis talle enesekindluse, millest on tal hiljem tohutult kasu olnud. „Kui ma poleks õpirändele läinud, siis ma ei oleks tänasel päeval oma karjääris sellisel kohal,“ tõdes ta.

Sloveenia on Aneti meelest aga imeline paik. Seda väikest mägist riiki ümbritsevad Ungari, Itaalia, Austria ja Horvaatia ning igale poole pääseb rongi või autoga. „Tund aega sõidad üles mägedesse, tund aega alla mere äärde. Paari tunniga sõidab sealt Veneetsiasse,“ rääkis ta ning tähendas, et tema meelest on Sloveenia väga alahinnatud riik.

Huvitava kokkusattumuse läbi oli ta aasta varem koos perega Sloveenias reisil käinud ja endale koju postkaardi saatnud. Sellele kirjutas ta, et tahab kunagi Sloveeniasse tagasi tulla ning siis juba pikemaks. Ei läinudki kaua, kui võimalus end kätte mängis ning avanes väljavaade veeta vahetusaasta Sloveenias. „Mu Erasmuse koordinaator hoiatas, et tegemist on väga nõudliku ülikooliga, mis osaleb programmis alles esimest korda, seepärast polnud ka ühegi teise vahetustudengi tagasisidet,“ rääkis Anett Numa. Kuid selle pea-ees-vettehüppe tunde järgi ta läkski.

Avastused Prantsusmaal

Kuigi magistrikraadi tegi Anett Tartu ülikoolis Skytte instituudis (mida ta kahel käel poliitikahuvilistele noortele soovitab), leidis ta ka siis võimaluse õpirändele minna. Seekord sai valituks prestiižne poliitikauuringute instituut Prantsusmaal Lyonis, kuhu sõitu toetas lisaks Erasmuse programmile stipendiumiga ka Eesti prantsuse instituut. „Erasmusega välismaale minnes ära piirdu ainult programmi toetusega, tegelikult on väga palju erinevaid lisarahastusvõimalusi,“ andis Anett tulevastele erasmuslastele nõu.

Sealt sai ta hulgaliselt mõtteid, mida Eesti haridussüsteemis muuta. Eriti meeldisid talle eksamid. „Mulle on meelde jäänud üks eksam, kus oli üks ainus küsimus: „Miks on president Macron iseenda vaenlane?“. Ja nüüd pane nelja-viie lehekülje peale oma vastus kokku. See on tõhusaim viis, sest õppejõud tahtsid selles essees näha kõiki neid teadmisi, mida nad mulle nelja kuu jooksul edasi andsid. Ma pidin päriselt mõtlema ja seoseid looma. Valikvastustega eksam ei olnud seal üldse teema.“

Aneti jaoks oli muljetavaldav, kuidas ülikoolis sirgusid isemõtlevad inimesed. „Ja kui me nüüd mõtleme, siis tänapäeval on prantslased kõige suuremad protestijad ja arvamuse avaldajad. Aga miks? Sest neil on põhi, neid on õpetatud mõtlema. Argumenteerimine on prantslaste DNAs.“

Kõige targem inimene toas

Elades Prantsusmaal, kus pangakaardi saamine võttis aega kolm kuud, tekkis Anetis ka sügavam huvi Eesti digisektori vastu. Hoogu andis juurde üks demokraatiate teemaline loeng, kus Aneti poolakast kursusekaaslane rääkis Eestist kui e-demokraatiast ja meie rahvaalgatuse portaalist. „Ma olin nii uhke! Tundsin, et pean koju tagasi tulema ja ise Eesti lugu rääkima hakkama,“ tunnistas ta.