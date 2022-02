Forte kirjutas eile õhtul uuringu andmetele viidates, et koroonat põdenud vanemate kui 60-aastaste hulgas jääb surmarisk jätkuvalt kõrgemaks võrreldes nende isikutega, kellel COVIDit ei olnud. Surma risk on ligi neli korda kõrgem teisel kuul peale COVID-19 põdemist ja langeb tasapisi, kuid siiski on kaks korda kõrgem ka 12 kuud peale haigestumist.

Teadustöö kaasautor Ruth Kalda andis täna täpsemalt teada, millesse need inimesed Eestis on surnud.