„Päris selge on see, et kõik need lood, kuidas me kohe-kohe kaotame ära COVID-passi ja asendame selle kiirtestidega ning seetõttu on vaktsiinid mõttetud – need jutud kõik tõmbasid vaktsineerimise tempo alla ja õõnestasid täielikult ära kolmanda doosi kampaania, mida minister Tanel Kiik proovis sotsiaalministeeriumiga teha," ütles Toivo Maimets.