Lugu sellest, kuidas kogemata Itaalia mägedes surma võib saada

Teate küll, terve päev sõitu selja taga, veel viimased 200 kilomeetrit sihtkohta ning valvsus on kadunud. Veel Austria poolel, Brenneri ärapööramise juures sõin kõhu täis ning kuulsin, kuidas raadio räägib lumesajust ja lumepiirist 800 m peal. Aga see kõik on taustamüra, sest kõik on ju nii tavaline.

Kui meie “põhjamaade poega” suverehvidega sinna sõuab, on üllatused kerged tulema. Esiteks seetõttu, et talverehvid on näiteks Austrias kohustuslikud juba 1. novembrist kuni 15. aprillini , teiseks seetõttu, et 1900 m kõrgusel merepinnast serpentiinil lumesajus ei saa isegi Sebastien Loeb isiklikult suverehviga hakkama.

Nii irooniline kui see ka pole, siis sellist jura võib suust välja ajada siin Eestis, kus kõige ekstreemsem pinnavorm liiklemiseks on kaasliikleja. Põhja-Itaalias, Austrias, Lõuna-Prantsusmaal ning isegi Baierimaal sellist nisujuttu ei aeta, sest seal on mäed ja mägedega nalja ei tehta.

Ja nüüd siis pakkus elu harjumuse jõu näite vägagi reaalse kogemusena. Õnnelik õnnetus juhtus Itaalia mägedes just harjumuse jõu ning mõnes mõttes ka eestlasliku jonnakuse tõttu – kes see ikka novembri alguses lumetormi ja talverehvide peale mõtleb. Talverehvide kohustus algab meil siin Eestis ju alles detsembris ning kuniks kohustuslik pole, siis eestlane ühtegi liigutust ei tee.

Olles paarsada korda autoga Eesti ja Kesk-Euroopa vahet sõitnud, on iga sinnapoole minek väga argine tegemine – sisuliselt ei ole vahet, kas minna Tartusse või Berliini. On tekkinud harjumuse jõud, mis ühest küljest aitab küll näiteks auto käsitsemisega toime tulla, kuid võib mõjuda uinutavalt nn väliste faktorite arvestamise ja ette mõtlemise osas.

Tankisin veel auto täis ka ning hakkasin Brennerit mööda Itaalia poole tõusma. 800 m peal muutus vihm lumeks, 1000 m peal oli järsku tee valge ja põue puges esimene kõhklus, sest kohe kui ees sõitvate veokite jäljest natukenegi välja läksin, siis hakkas Crafter tühja kaapima. Autokolonn edenes kiirteel ca 30-40 km/h ning väljas oli täielik talv.

Aga häirekellad veel ei helisenud, sest “mis see väike lumi eestlasele ikka teeb ning sõidan siin veoki taga…” Valvsus kadus veelgi, kui tee Itaalia pool langema hakkas ja lumi taas vihmaks muutus. Piinlik tunnistada, aga päriselt ka käis tol väsinud ööl peast läbi mõte, et “Itaalias on ju soojem ja pole probleemi.”

Mul oli vaja jõuda põhimõtteliselt Horvaatia piiri äärde ning kui ma enam oma peaga navigeerida ei jaksanud, siis pistsin Itaaliasse jõudes Google Mapsi sihtkoha aadressi sisse. Harjumuspäraselt vaatasin, et päris väikestele teedele see ei suuna, keskmiselt väikesed on okei, sest kiiret ei ole. Läksime.

30 km kiirteed, ca 600-700 m kõrgusel merepinnast ning sajab vihma. Igasugune ohutunne oli kadunud, kui kiirteelt maha keerasin. Esialgu oli veel tee ka üsna suur, kuigi jube aeglane, kohutavalt auklik ja kiira-käära. Tund aega hiljem veel üks teevahetus õigemas suunas, tee läks väiksemaks ning hakkas tõusma, tee servad hakkasid muutuma valgemaks, aga ikka veel oli +2 ja sadas vihma.

Aga imelikul kombel ei fikseerinud aju muud, kui et oleks pidanud ikka sellesse marsruuti rohkem süvenema, sest tee muutus ebamugavalt väikeseks ja kiire vahepealne teekonna peale mõtlemine rääkis ärritavat juttu sellest, et kiirteed pidi jätkates oleks see Itaalia transiit olnud üksnes 60 km pikem ehk siis igal juhul mõistlik variant.

Hoolimata Wazega võrreldes suuremast nutikusest, harrastab ka Google Maps navigeerimisel ikkagi seda, et kui mingi tee on teoorias “2 sekundit kiirem,” siis tuleb seda kasutada ning eriti suure ja koormatud kaubikuga sõites on see väga halb variant.