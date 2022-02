Harjumaal Hüürus avati Baltimaade suurim andmekeskus

Keskuse suurusest annab tema sõnul aimu fakt, et täismahus suudab kolmest andmekeskusest koosnev kompleks mahutada ühe serveri iga kaheksa Eesti elaniku kohta. Täna avatud esimese hoone pindala on 14500 ruutmeetrit. Kompleksi planeeritud koguvõimsus on 31,5 MW ehk keskuse elektriühendused suudaksid katta näiteks mõne väiksema Eesti linna energiavajaduse.