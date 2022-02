Volkswagen loodab Eestis sel aastal rohkem autosid müüa

„2022. aasta müügieesmärgid on eelmise aastaga võrreldes kindlasti suuremad," ütles Fortele Møller Auto Baltikumi tegevjuhi Izida Gerkena.

Ta märkis, et uute autode tarneajad on endiselt üsna pikad ning nagu kõigis autotehastes, on ka Volkswageni tootmises palju määramatust.