Korduvkasutatavad plastpudelid eritavad joogivette sadu tundmatuid kemikaale

Teadlased on juba pikka aega löönud häirekella korduvkasutusega plastpudelite terviseriskide teemal. Kopenhaageni ülikooli teadlased uurisid seda probleemi ja avastasid, et sellised pudelid eraldavad palju mürgiseid aineid ning leidsid ühtlasi, et selliste anumate pesemine nõudepesumasinas on halb mõte. Uuring keskendub spordis kasutatavatele korduvkasutatavatele plastanumatele. Ja kuigi see materjal on levinud üle kogu maailma, eksisteerib suur lünk teadmistes selle kohta, kuidas nende plastide ühendid jõuavad vette, mida me siis joome.