Teadlased avastasid surnud tähe, mis hävitas planeedi. Kas Maad ootab tulevikus sama saatus?

Teadlastel õnnestus esimest korda ajaloos fikseerida ammu surnud planeedi jäänused, mis kukkusid kustunud tähe pinnale. Seda protsessi nimetatakse akretsiooniks – gravitatsioonijõudude mõjul kosmoseobjekti pinnale kukkumiseks. Saadud andmed kinnitasid teadlaste seisukohti selle kohta, mis juhtub tähesüsteemidega nende elutsükli lõpus.

Uurimisrühma juhi Tim Cunninghami sõnul on see avastus esimene usaldusväärne fakt, mis näitab, et valged kääbused (surnud tähed-toim.) koguvad oma eksistentsi lõpus enda pinnale lähedalasuvate planeetide jäänuseid. Selle protsessi uurimise kaudu saab „vaadata” teistele tähesüsteemide, sealhulgas meie oma tulevikku. Selline lõpp tabab umbes 97% kõigist meie galaktika süsteemidest. Elutsükli lõpus muutub täht kokkusurutud plasmaklombiks, millel puudub energia juurdevool ja mis helendavad ainult soojuse jääkide tõttu.

Tähe muutumist valgeks kääbuseks ei saa nimetada rahulikuks protsessiks. Allesjäänud kütuse kulutanud tähest saab punane hiiglane, mis hävitab talle lähimad planeedid. Seejärel leiab aset väliskihtide eraldumine ja valge kääbuse teke, mille suurus on võrreldav Maa-suguse planeediga. Selle tihedus on aga kordades suurem kui teistel taevakehadel.

Teadlased on juba ammu oletanud, et tähesüsteemide „kalmistutel” võivad planeedid või nende killud pöörlema hakata. Sageli võivad nad isegi spiraalselt liikuda ümber valge kääbuse pinna ja saada lõpuks selle osaks. Selle hüpoteesi tõestuseks on välja toodud, et selliste tähtede atmosfäär sisaldab raskmetallide lisandeid, mis viitab kiviste planeetide tükkide neeldumisele.