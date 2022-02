Andres Merits: Nuvaxovidil pole efektiivsuses eelist Pfizeri või Moderna ees

Nuvaxovid erineb senistest vaktsiinidest selle poolest, et see sisaldab juba valmis antigeeni – koroonaviiruse ogavalku. Teistes vaktsiinides tehakse antigeenina toimiv ogavalk inimese kehas vaktsiini mRNAs oleva info põhjal või viirusvektorisse kaasa pandud DNAs oleva info põhjal. Nuvaxovid muutub kättesaadavaks igas Eesti maakonnas märtsi algul.

Forte uuris Tartu ülikooli rakendusviroloogia professorilt Andres Meritsalt, kas Nuvaxovid erineb senistest vaktsiinidest suurema efektiivsuse poolest. Merits sõnas, et märkimisväärne erinevus selles osas puudub. „Selle efektiivsus on kliinilistes katsetes olnud enam-vähem samas suurusjärgus kui mRNA vaktsiinidel (nt Pfizer, Moderna – toim),” kommenteeris Merits.

Küll aga märkis Merits Fortele, et uut vaktsiini oli Eestil algselt plaanis tellida oluliselt rohkem. „Ka kavast loobumine oli vabatahtlik, sest vaktsiine oli alguses broneeritud ju palju enam kui Eesti elanikkond vajas, hiljem on näiteks loobutud ka AstraZeneca vaktsiinist või seda põhjustasid Novavax tootmisprobleemid. Viimases ei oleks midagi üllatavat, näeme sama pea kõikide turuletulevate vaktsiinidega. Aga võimalik, et tegu on kombinatsiooniga nendest kahest eelpool mainitud põhjusest,” rääkis Merits.