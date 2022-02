FOTOD: teadlased tegid õõvastavaid pilte Fukushima tuumaelektrijaama hävinud reaktori sisemusest

Viimane katse reaktoritesse pääseda tehti 2017. aastal ja see ei õnnestunud – robot jõudis peaaegu sihtmärgini, kuid kõrge kiirgustaseme tõttu ei saanud ta vajalikku teavet. Uued robotid on spetsiaalselt selleks otstarbeks projekteeritud Hitachi-GE Nuclear Energy ja Rahvusvahelise Tuumainfrastruktuuri Utiliseerimise Uurimisinstituudi poolt. Esimene ROV-A robot sisenes hävinud reaktorisse ja saatis selle seest foto, millel on näha konstruktsioonide prahti ja sünget musta loiku – tõenäoliselt välja voolanud tuumakütust.

Robot edastas andmed, et hävinud reaktoris ületas kiirgus 2 siivertit, mis on kaks korda rohkem kui surmav doos. Kuid ümbritsev vesi (kütus asub kahe meetri sügavusel) võib olla veelgi radioaktiivsem. Robot tegi mõõtmisi kaugelt, kuid enne selle aasta lõppu püüavad teised masinad proove võtta juba otse teisest reaktorist, kus olukord on uurimistööks soodsam.

TEPCO sõnul on see tuumaelektrijaama kaardistamise programmi alguseks, et selgitada välja kõige radioaktiivsema prahi asukoht. Seejärel teevad eksperdid kindlaks, kui ohtlik see on, kuidas on seda mugavaim eemaldada, milliseid isotoope see sisaldab ja kuidas seda utiliseerida. Ligikaudsete hinnangute kohaselt on vaja utiliseerida vähemalt 900 tonni tuumakütust, seega vältab projekt 30 kuni 40 aastat.