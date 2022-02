KUULA SAADET | Hakkame Kuu peal päikesepaneele tootma?

Millal võiks kosmoseturism meie elu loomulikuks osaks saada? „Nähes, kui palju selle peale praegu Ameerika suurte tegijate poolt erasektoris panustatakse, siis seda juba tehakse. Ma arvan, et see on mõnekümne aasta küsimus, et tavainimesel oleks võimalik Hawaiile lendamise asemel hoopis Kuule lennata,” prognoosib Raadik.