Teadlased on leidnud uue tõhusa migreeniravimi: roheline valgus

Migreeni põdevaid inimesi saab aidata Ameerika teadlaste meeskonna pakutud uus ravimeetod. Arizona ülikooli meditsiinikolledžis läbi viidud kliinilised uuringud on näidanud, et krooniliste peavalude sagedust ja raskust patsientidel saab vähendada kokkupuutel regulaarse rohelise valgusega.

Uuringu juhi, Meditsiinikolledži neurokirurgia professori Mohab Ibrahimi sõnul hinnati kliinilistes uuringutes esimest korda fototeraapia (st valgusravi) kasutegurit krooniliste peavalude raviks, mille tulemused ületasid tema ootused. „Praktiseeriva arstina on need tulemused väga julgustavad,” sõnas ta.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on migreen, „piinav ja invaliidistav seisund”, üks levinumaid närvisüsteemi häireid, mis mõjutab kuni miljardit inimest kogu maailmas. 1,7-4% planeedi täiskasvanud elanikkonnast kannatab iga kuu vähemalt 15 päeva jooksul peavalude käes.

Migreeni puhul fototeraapiat pole veel kasutatud, kuigi üldiselt on valguse raviomadused arstidele juba ammu hästi teada. Eelkõige on mitmed kliinilised uuringud näidanud, et teatud lainepikkusega suunatud valguskiirgus võib kiirendada haavade paranemist, vähendada valu näo liigeste talitlushäirete korral jne.

Arizona ülikooli teadlased leidsid rottide peal tehtud esialgsete katsetega, et sinisel ja rohelisel valgusel on katseloomade jaoks valuvaigistav toime ning fototeraapia aitab leevendada närvisüsteemi erinevatest häiretest põhjustatud kroonilist valu. Kuna ravitoime kadus täielikult, kui rottidel olid silmad kaetud, jõudsid teadlased järelduseni, et valguse raviomadused tulenevad just selle visuaalsest tajumisest.