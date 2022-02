Sinu nutitelefon ei pea enam teistega sarnane välja nägema

Suurus loeb

Küll aga on teatud piirid, kust alates muutub nutitelefon liiga suureks, et seda näiteks taskusse pista või ühe käega käes hoida. Selleks on aga arendajad järgmisi samme astunud ning tulnud välja volditavate telefonidega, mis võimaldavad näiteks Huawei P50 Pocketi mudeli näitel saada 6,9-tollise ekraaniga maksimaalse kasutuskogemuse, kuid seejärel seadme kokku voltida ja taskusse pista – ilma et see liiga suur oleks või kuidagi kriimustada saaks. Ka siis jääb kokkuvolditud telefoni välimisel ekraanil näha peamine info näiteks helistaja, kellaaja, ilma või hoopis sissetulevate sõnumite kohta. Nii saab Huawei volditud telefoni kasutada avatuna mugavalt ühe käega e-kirju kirjutades või Messengeri ja WhatsAppi vestlusakendes suheldes, samas on aga telefoni ekraan piisavalt suur ja pikk, et kasutada seda nii Facebooki kui ka Instagrami sirvimiseks ja sisu nägemiseks kogu ekraani ulatuses.