Ameerika teadlased: treening pärast vaktsineerimist suurendab COVID-19 vastaste antikehade arvu

USA Iowa osariigi ülikooli teadlased jõudsid järeldusele, et 90-minutiline treening pärast gripi või COVID-19 vastu vaktsineerimist võib tugevdada immuunsüsteemi ja suurendada vaktsiini efektiivsust. Uuringu tulemused avaldati ajakirjas Brain, Behavior and Immunity.

„Meie esialgsed tulemused on esimesed, mis näitavad, et teatud ajavahemik võib suurendada organismi antikehade vastust Pfizer-BioNtechi COVID-19 vaktsiinile ja kahele gripivaktsiinile,” ütles Iowa osariigi ülikooli kinesioloogiaprofessor Marian Kohut, kes oli uurimisrühma juht.

Teadlastel on hüpotees, et see treeningu ja füüsilise aktiivsuse toime on seotud paranenud vereringega. Marian Kohuti sõnul toimub treeningu jooksul organismis palju metaboolseid, biokeemilisi, neuroendokriinseid muutusi.