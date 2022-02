Varasem nakatumine COVID-19sse parandab antikehade sooritust – erinevalt vaktsineerimisest

„Rasvumuse diagnoosiga inimestel on antikehade tekitatud immuunreaktsioon pärast nakatumist märksa tugevam ja püsivam. Need tulemused kirjeldavad immuunreaktsiooni spetsiifilisi omadusi, mis võivad selgitada, miks on COVID-19 vastane mõju varem nakatunutel teistsugune kui ainult vaktsineerituil.”

Nüüd, mil suurem osa Iisraeli elanikkonnast on vaktsineeritud, on uue varem vaktsineerimata inimesi hõlmava uuringu läbiviimine märksa keerulisem.