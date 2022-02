Kui ohtlikud on tuulerõuged täiskasvanule? Vastab doktor Marje Oona

Tuulerõugeid peetakse üheks nakkavamaks ja levinumaks nakkuseks maailmas. Haigestumine on lihtne – see kandub edasi õhus olevate piiskadega kaudu. Haigust peetakse „lapseea infektsiooniks”, kuid ka täiskasvanud võivad tuulerõugeid kergesti külge saada.

Viirus levib Eestis statistika järgi peamiselt jaanuarist kuni maini. See, et tuulerõuged täiskasvanutele külge ei hakka, ei pea tegelikult paika ning kuni viis protsenti nendest, keda see haigus tabab, on täiskasvanud.

Kas tuulerõugete puhul sõltub haiguse kulg vanusest?

Tuulerõugeid võib põdeda igas vanuses nii kergelt kui ka raskelt. Küll aga on vanuse suurenedes tõenäosus raskemaks põdemiseks mõnevõrra suurem.