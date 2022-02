Eestisse jõuab valgupõhine vaktsiin Nuvaxovid

Nuvaxovid erineb senistest vaktsiinidest selle poolest, et see sisaldab valmis antigeeni - koroonaviiruse ogavalku, seni kasutuses olnud vaktsiinides tehakse antigeenina toimiv ogavalk inimese kehas vaktsiini mRNAs oleva info põhjal.

Vaktsineerimise jaoks on vaja kahte annust ja see on stabiilne temperatuuril 2–8 °C. Kõige sagedasemad seni ilmnenud kõrvalnähud on peavalu, iiveldus või oksendamine, lihas- ja liigesevalu, hellus ja valu süstekohal, väsimus ning halb enesetunne