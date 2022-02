USA maavägi plaanib saada kliimaneutraalseks 2050. aastaks, sõduritele hakatakse tutvustama klimatoloogia aluseid

Möödunud nädalal esitles USA armee oma strateegiat süsinikuneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks. See ei tähenda ainult kasvuhoonegaaside heitkoguste nullini viimist, vaid ka infrastruktuuri ja looduskeskkonna kohandamist kliimamuutuste riskidega. Strateegia eeldab mitmekülgset lähenemist kliimaprobleemide lahendamisele, mis hõlmab armee infrastruktuuri rajatiste kapitaalremonti ja logistikameetodite ajakohastamist.

Teine suund on sõidukite üleviimine elektrimootorile. Aastaks 2035 on toetusüksuste sõidukipark, sealhulgas Chevrolet Tahoe ja Ford F-150, täielikult viidud elektrimootoritele. Mis puudutab taktikalisi sõidukeid (näiteks Hummerid), siis need tehakse aastaks 2035 hübriidseteks ja 2050. aastaks ka täiselektrilisteks.