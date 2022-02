Karbist välja: Huawei selle aasta lipulaev P50 Pro – suurepärane riistvara ja üksikud mured äppidega

Tuldi aga nii ettevaatlikult väheste toodetega, et kui seda artiklit 10. veebruaril avaldama hakkasime - et lugege artikkel läbi ning minge ja uurige ise ka poest järele -, siis selgus, et kõik tooted on juba eeltellimiste käigus läbi müüdud. Ja nii see kirjatükk „lauasahtlisse" paremaid aegu ootama jäigi. Võtsime selle nüüd uuesti välja, kuna vähemalt tellimine tehti taas võimalikuks.

Mida iganes me Huawei toodetest täna ka ei kirjutaks, on igal juhul asjakohane küsida, mida „neil on" ja mida „neil ei ole". Viimase osas tuleb tänaseks tõdeda, et seda USA survel vahepeal kaduma läinut on üsna vähe alles jäänud - peaaegu kõik on olemas ja töötab taas.

Aga alustame tugevustest. P50 Pro polnud veel õieti ilmavalgustki näinud, kui maailma tunnustatuid mobiilikaamerate hindamine portaal Dxomark sellele oma läbi aegade kõrgeima skoori - 144 - andis.

„Outstanding in all areas!" ütles portaal selle telefoni põhikaamerakomplekti kohta. Madal müratase ja lai dünaamiline ulatus kõigis tingimustes, täpne ja loomulik valge tasakaal, hea detailsus kesk- ja pikamaa fotode puhul jne jne.

Tavakasutajale piisab lihtsalt teadmisest, et see neljast kaamerast ja multisprektraalsensorist koosnev kaamera teebki nii häid fotosid, nagu maailmas praegu üks mobiil üldse teha võib. Tal on suurepärane (kuni 100x digitaalne) suumimisvõime, ta teeb väga häid ööfotosid (ava suurus on monkroomkaameral rekordiline f/1.6) ja teravaid, kontrastseid ning ausaid (ilma igasuguste ilufiltriteta) tavafotosid ning ka super-makro võtteid objektidest, mis asuvad telefonist vaid 2,5 cm kaugusel. Kaamerate täpne spec on leitav artikli lõpus.