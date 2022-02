Foto: Tallinna südalinnas kõrgub hotellimõõtu hasartmängureklaam - amet alustas menetlust

Reklaamis kutsutakse üles tegema spordiennustuse pakkumisi seoses Pekingis toimuvate olümpiamängudega. Selle allosas seisab ka hoiatus, et tegemist on hasartmängureklaamiga.

Tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalveameti esindaja Aap Andreas Rebas ütles Forte edastatud fotot kommenteerides, et sellel kujutatud reklaam viitab võimalusele ennustada Pekingis toimuvate taliolümpiamängude tulemusi, mistõttu on tegu spordiennustuse ehk toto reklaamiga.

Reklaamiseaduse § 292 ütleb, et toto reklaam on välireklaamina keelatud, välja arvatud juhul, kui see on avaldatud koos sponsorteatega. Antud reklaamis mingisugust sponsorteadet ei eksisteeri.