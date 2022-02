Šoti arstid: paratsetamooli tarvitamine ei pruugi olla ohutu

Kõrge vererõhu all kannatavad inimesed peaksid paratsetamooli võtmisel olema ettevaatlikud, sest selle populaarse põletiku- ja valuvaigisti regulaarne kasutamine tõstab vererõhku. Sellele järeldusele jõudsid Edinburghi arstiteadlased, kes uurisid, kas atsetaminofeeni (selle nime all tuntakse Ameerikas paratsetamooli) regulaarne kasutamine mõjutab kõrge vererõhu käes kannatajate vererõhku.„Atsetaminofeeni kasutatakse laialdaselt kroonilise valu vastu, kuna arvatakse, et see on ohutu ja erinevalt mittesteroidsetest põletikuvastastest ravimitest avaldab see vererõhule vähest mõju või üldse mitte,” kirjutavad uuringu autorid.