Norra tühistas viimasedki koroonapiirangud

Norra Rahvatervise Instituut (FHI) teatas, et riik ei ole veel jõudnud omikronilaine haripunkti, kuid seda on peagi oodata. Agentuuri direktor Camilla Stoltenberg ütles ajakirjanikele, et haiglaravile sattunute arv on viimase nädala jooksul kasvanud 40 protsenti.